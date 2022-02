Genoa e Salernitana scatenate | via alla rivoluzione salvezza I colpi finali dai club a caccia di riscatto

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel giorno in cui la Figc dà tempo sino al 15 febbraioLega di A per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dFigc lo scorso novembre, pena il possibile ...

Bertolca10 : Finita la sessione invernale di mercato si danno i voti alle squadre: 9 alla #Juventus con il colpo Vlahovic e con… - MarkSus62116387 : RT @FNerazzurra1908: Transfer market ratings (GdS) 9: Juve 8: INTER 7.5: Torino 7: Roma 6.5: Genoa, Salernitana, Sampdoria, Venezia 6: Ata… - imyuours : RT @FNerazzurra1908: Transfer market ratings (GdS) 9: Juve 8: INTER 7.5: Torino 7: Roma 6.5: Genoa, Salernitana, Sampdoria, Venezia 6: Ata… - GalihGieloof : RT @FNerazzurra1908: Transfer market ratings (GdS) 9: Juve 8: INTER 7.5: Torino 7: Roma 6.5: Genoa, Salernitana, Sampdoria, Venezia 6: Ata… - ardy80pratama : RT @FNerazzurra1908: Transfer market ratings (GdS) 9: Juve 8: INTER 7.5: Torino 7: Roma 6.5: Genoa, Salernitana, Sampdoria, Venezia 6: Ata… -

: Hefti, Ostigard, Yeboah, Calafiori, Amiri, Frendrup Piccoli. Squadra completamente ...: squadra rivoltata come un calzino da Sabatini con dieci volti nuovi. Gli ultimi in ordine di ...... il- giudizio sospeso - ha collezionato una babele di calciatori e di lingue straniere e la, hanno provveduto a rimodellare gli schieramenti. Chi dovesse riuscire nell'impresa di ...Mercato - “Il pagellone”: Gosens è l’uomo ideale per l’Inter. Il Milan a vuoto. Preso anche Seck, il Toro cresce e pensa al futuro. Cagliari, Genoa e Salernitana: colpi di… coda."Mercato chiuso: oltre Vlahovic, il nodo Dybala. Cagliari, Genoa e Salernitana: colpi di... coda. Gosens è l'uomo ideale per l'Inter. Il Milan a vuoto. Il derby più alto d'Europa".