Eleonora Giorgi scrive a Clizia Incorvaia | “So che Paolo non ti deluderà”

E' vicinissima la data del parto per Clizia Incorvaia, ogni momento potrebbe essere quello giusto ed Eleonora Giorgi ha già commentato che è prontissima a fare la nonna. E' un legame speciale quello che si è creato tra Clizia Incorvaia e l'attrice 68enne ed è la Giorgi a scrivere per sua nuora una bellissima lettera. Una lettera pubblicata sulla rivista Di Più dove promette che non sarà una nonna ingombrante ma la complicità e la stima vanno ben oltre queste parole. Eleonora Giorgi racconta la sua prima impressione su Clizia, la prima volta che ha sentito la sua voce, ancora prima che diventasse la compagna di suo figlio, Paolo Ciavarro.

