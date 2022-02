Donna muore di Covid, scoppia il caos in pronto soccorso: il figlio picchia il medico con calci e pugni (Di martedì 1 febbraio 2022) Choc a Brindisi dove un medico del pronto soccorso dell’ospedale Perrino è stato selvaggiamente picchiato dai parenti di una Donna morta per Covid, dopo aver vietato loro l’ingresso. Il medico aveva invitato i familiari a rispettare le normative anti Covid, dato che i parenti della Donna, una 52enne, deceduta per via del virus, erano considerati contatti stretti. Come racconta BrindisiReport, la Donna era arrivata in pronto soccorso in condizioni critiche: soccorsa dal personale, è andata in arresto cardiaco e per lei non c’è stato nulla da fare. I medici hanno così avvisato i parenti che attendevano fuori, ma questi ultimi hanno insistito di voler vedere la congiunta, nonostante le ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 febbraio 2022) Choc a Brindisi dove undeldell’ospedale Perrino è stato selvaggiamenteto dai parenti di unamorta per, dopo aver vietato loro l’ingresso. Ilaveva invitato i familiari a rispettare le normative anti, dato che i parenti della, una 52enne, deceduta per via del virus, erano considerati contatti stretti. Come racconta BrindisiReport, laera arrivata inin condizioni critiche: soccorsa dal personale, è andata in arresto cardiaco e per lei non c’è stato nulla da fare. I medici hanno così avvisato i parenti che attendevano fuori, ma questi ultimi hanno insistito di voler vedere la congiunta, nonostante le ...

