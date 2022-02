Covid | nuove misure | multe ai no vax over 50 e pass obbligatorio nei negozi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove

...analisi come questi sono molto importanti per riuscire a giocare d'anticipo sull'arrivo delle... riporta l'Independent, per rilevare questa specifica mutazione delche potrebbe anche ...Inoltre sono 903 i pazientiricoverati nelle unità di terapia intensiva degli ospedali rumeni. Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice: Green pass e tamponi, ecco leregole Continua a ...Ma, quando ha ritirato l’esito del tampone, Luigi Brugnaro non ha avuto dubbi: positivo al Covid. “Sta bene ed è in quarantena ... nelle prossime ore potrebbero scoppiare nuovi contagi anche tra i ...“Se i contagi continueranno a salire si dovrà pensare a nuove soluzioni – spiega la ... altra patologia all’interno di un reparto no Covid”. Al momento però non ci sono altre direttive ...