Covid, Costa fissa l’obiettivo: «Entro l’estate niente limitazioni per i positivi asintomatici» (Di martedì 1 febbraio 2022) «l’obiettivo che ci poniamo di raggiungere Entro l’estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici» al Covid. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che spiega: «Dobbiamo arrivare a convivere col virus. l’obiettivo deve essere arrivare a far sì che i positivi asintomatici possano tornare a fare ogni attività, in un’ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della terza dose». Costa ha poi confermato quanto detto ieri dal collega Pierpaolo Sileri sullo stato di emergenza: «La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine, è chiaro che ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) «che ci poniamo di raggiungereè di non limitare le attività anche se si è» al. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea, che spiega: «Dobbiamo arrivare a convivere col virus.deve essere arrivare a far sì che ipossano tornare a fare ogni attività, in un’ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della terza dose».ha poi confermato quanto detto ieri dal collega Pierpaolo Sileri sullo stato di emergenza: «La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine, è chiaro che ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19-19, una “supermascherina” promette di bloccare i virus: quando arriva e quanto costa - Adnkronos : #Covid e #statodiemergenza, Costa: “lavoriamo perché finisca il 31 marzo”. - Giornaleditalia : #coronavirusasintomaticiandreacosta Covid, stop restrizioni per i positivi asintomatici entro l'estate: l'obiettivo… - albemutti : Siamo ben oltre la follia e la persecuzione con scopi per nulla scientifici #vaccino #bambini fate vomitare e, per… - tempoweb : La promessa del #governo: in futuro niente limitazioni per i positivi asintomatici #covid19 #costa #1febbraio… -