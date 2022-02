CorSport: Anguissa e Koulibaly rientrano lunedì, Osimhen c’è già, è questo il vero mercato del Napoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Sul mercato il Napoli si è mosso con discrezione rimpiazzando soltanto Manolas con Tuanzebe. La verità, scrive il Corriere dello Sport, è che il colpo vero, per il club di De Laurentiis, sarà quello di recuperare la sua spina dorsale, con il ritorno, lunedì, di Koulibaly e Anguissa dalla Coppa d’Africa. Mentre Osimhen, costretto a restare lontano settimane, è già al servizio di Spalletti. “Il Napoli s’è concesso un lusso da pochi, roba da ricchi verrebbe da dire, ed ora che ricomincerà il campionato, anzi, subito dopo, potrà risistemare la propria spina dorsale, aggiungere fisico e talento ad una squadra di suo già imponente”. “Da gennaio il Napoli esce con tre calciatori che praticamente non ha mai avuto nelle ultime undici partite: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Sulilsi è mosso con discrezione rimpiazzando soltanto Manolas con Tuanzebe. La verità, scrive il Corriere dello Sport, è che il colpo, per il club di De Laurentiis, sarà quello di recuperare la sua spina dorsale, con il ritorno,, didalla Coppa d’Africa. Mentre, costretto a restare lontano settimane, è già al servizio di Spalletti. “Ils’è concesso un lusso da pochi, roba da ricchi verrebbe da dire, ed ora che ricomincerà il campionato, anzi, subito dopo, potrà risistemare la propria spina dorsale, aggiungere fisico e talento ad una squadra di suo già imponente”. “Da gennaio ilesce con tre calciatori che praticamente non ha mai avuto nelle ultime undici partite: ...

