CorSera: Ibra, c’è pessimismo sulle condizioni fisiche. Il suo derby è appeso a un filo (Di martedì 1 febbraio 2022) Il derby di Zlatan Ibrahimovic e? appeso a un filo. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere della Sera, che mette subito in chiaro le cose: le chance di vedere Zlatan in campo sabato contro l’Inter calano drasticamente ogni giorno che passa. Tanto che l’ottimismo della scorsa settimana ha lasciato oramai spazio ad un certo pessimismo. L’infiammazione al tendine d’achille che Ibra si è procurato nella partita contro la Juventus non accenna a migliorare, i quarant’anni si fanno sentire. Ed ad ora è dura anche per la panchina, anche se lo svedese ci proverà fino all’ultimo. Della lista degli indisponibili – scrive il Corriere della Sera – fa parte anche Fikayo Tomori. Che pure è difficile rivedere in campo per il derby. Diciamo pure impossibile. E con le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildi Zlatanhimovic e?a un. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere della Sera, che mette subito in chiaro le cose: le chance di vedere Zlatan in campo sabato contro l’Inter calano drasticamente ogni giorno che passa. Tanto che l’ottimismo della scorsa settimana ha lasciato oramai spazio ad un certo. L’infiammazione al tendine d’achille chesi è procurato nella partita contro la Juventus non accenna a migliorare, i quarant’anni si fanno sentire. Ed ad ora è dura anche per la panchina, anche se lo svedese ci proverà fino all’ultimo. Della lista degli indisponibili – scrive il Corriere della Sera – fa parte anche Fikayo Tomori. Che pure è difficile rivedere in campo per il. Diciamo pure impossibile. E con le ...

