Colle Salario | incendio in appartamento | nessun ferito

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in largo Monte San Giusto 10, dove intorno alle 15.30 si è verificato unin unal settimo piano. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona e agevolato il più possibile i mezzi di soccorso, fino al termine dell’intervento dei vigili del fuoco. Non risultano feriti. Tuttora in corso accertamenti per risalire alle cause dell’. Così in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)

