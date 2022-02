Cisgiordania | morte anziano palestinese | sospesi 2 ufficiali

Advertising

... di nuovi insediamenti ebraici nei territori palestinesi della; vanno fermate le ... non stupisce che pochi mesi fa sfilavano per le strade di Gerusalemme tanti giovani che urlavano '...Amit Ben Yigal, ucciso durante un raid nel villaggio palestinese di Yabad, in, due anni fa, hanno chiesto al governo di permettere di loro ...(ANSA) - TEL AVIV, 01 FEB - L'esercito israeliano ha sospeso due ufficiali ritenuti responsabili della morte di un anziano palestinese avvenuta tre settimane fa in un villaggio della Cisgiordania. Il ...Si riaprono col contagocce le possibilità per i palestinesi di Gaza di andare a lavorare in Israele dove si ottengono paghe da circa 100 euro al mese ...