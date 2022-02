Calcio: Zamparini.Guidolin'Indimenticabile l'abbraccio per ritorno in A' (Di martedì 1 febbraio 2022) "Un uomo appassionato, diretto e non facile, ma avevamo un ottimo rapporto", dice l'ex tecnico del Palermo PALERMO - "La notizia mi ha addolorato tantissimo, voglio ricordare il presidente Zamparini ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Un uomo appassionato, diretto e non facile, ma avevamo un ottimo rapporto", dice l'ex tecnico del Palermo PALERMO - "La notizia mi ha addolorato tantissimo, voglio ricordare il presidente...

Advertising

acmilan : AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sporti… - Inter : L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM - DiMarzio : Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e g… - Yazeedneo : RT @Inter: L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM https://t.co… - bennygiardina : Maurizio Zamparini era (anche) questo. -