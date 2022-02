Android Auto cambia tutto | ecco l’aggiornamento che stavamo aspettando

(Di martedì 1 febbraio 2022) Novità in arrivo nell’interfaccia dell’app di navigazione di. Le modifiche saranno improntate ad un uso più intuitivo, ad un’ottimizzazione degli spazi del display ed all’eliminazione di tutti gli elementi che possono distrarre l’autista nella visualizzazione del percorso. Le novità attese permodificheranno l’esperienza di guida degli utenti – ComputerMagazine.itC’è aria di novità nel mondo di: Google infatti aveva già annunciato un pacchetto di novità nel settembre scorso. Tra questi, la riprogettazione di Waze, la gestione degli smartphone dual sim ed i pagamenti tramite Google Assistant. Si attende però un nuovo aggiornamento che non era stato comunicato. L’azienda californiana infatti sta da mesi lavorando anche ad altre novità dell’app di ...

... l'apertura porte e l'avviamento keyless, i sensori di parcheggio e l'infotainment con schermo da 9" e connettività wireless per gli smartphone più diffusi con Apple CarPlay e, tutte le ...T - Roc R offre infatti: Cruise control adattivo Frenata automatica d'emergenza Mantenimento di corsia Park Assist Climatizzatore automatico Apple CarPlay ewireless Cruscotto digitale ...Le chat di WhatsApp si potranno trasferire da Android a iOS. Altre novità in arrivo. Quali? Leggi tutto l’articolo per scoprirlo.Dalla sua versione originale nel 2015, Android Auto ha subito numerose riprogettazioni. Un altro potenziale miglioramento all’orizzonte includerà alcune nuove e vantaggiose funzionalità, che ...