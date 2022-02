Allenamento Lazio: riecco Luiz Felipe. Ansia per Acerbi (Di martedì 1 febbraio 2022) Allenamento Lazio: Luiz Felipe è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. In dubbio la presenza di Acerbi a Firenze La Lazio è scesa in campo questa mattina per la prima delle due sedute previste. Ottime notizie da Luiz Felipe, tornato in gruppo dopo la settimana di protocollo differenziato. Il giocatore non è in dubbio per la trasferta di Firenze. Rischia di restare fuori Acerbi, alle prese ancora con il recupero con una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Pedro, l’altro ai box per problemi muscolari, stamattina è rimasto a riposo dopo il lavoro differenziato di ieri pomeriggio. Lo spagnolo – stringendo i denti – dovrebbe rispondere alla convocazione. Tutto ok da Immobile, ieri ha subito un colpo al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022)è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. In dubbio la presenza dia Firenze Laè scesa in campo questa mattina per la prima delle due sedute previste. Ottime notizie da, tornato in gruppo dopo la settimana di protocollo differenziato. Il giocatore non è in dubbio per la trasferta di Firenze. Rischia di restare fuori, alle prese ancora con il recupero con una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Pedro, l’altro ai box per problemi muscolari, stamattina è rimasto a riposo dopo il lavoro differenziato di ieri pomeriggio. Lo spagnolo – stringendo i denti – dovrebbe rispondere alla convocazione. Tutto ok da Immobile, ieri ha subito un colpo al ...

