Uomini e Donne: il ritorno che non ti aspetti in studio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Uomini e Donne, il ritorno che non ti aspetti in studio: ecco chi si rivede al dating show di Maria De Filippi. Inaspettato ritorno al dating show.Le sorprese non mancano di certo al dating show di Maria De Filippi, pronto a proporre anche prossimamente tante nuove coppie; sono molti, tra dame e cavalieri, che ancora attendono di trovare l'amore, mentre i due tronisti continuano a riflettere su quale potrebbe essere la corteggiatrice giusta per loro. Il programma quest'anno però, di coppie, ne ha già fatte nascere parecchie: proprio una di queste tornerà a breve in studio, con un ritorno che nessuno si aspettava minimamente. A sorpresa, soprattutto dopo quanto successo mesi fa, Andrea Nicole e Ciprian torneranno al dating show come ...

