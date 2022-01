Spionaggio energetico sui Balcani Chi ci guadagna dal risiko sui prezzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Cda di Bulgarian Energy Holding (BEH), una società statale di proprietà del ministero dell’Energia bulgaro, è stato rinnovato per intero dopo un’indagine dei servizi bulgari. Si tratta di sospetti di infiltrazioni esterne che hanno portato il prezzo del gas a impennarsi del 30%. L’episodio si inserisce all’interno di uno scenario ad alta tensione, dove i riverberi della crisi russo-ucraina si spargono anche sul costoneco, terreno (non nuovo) di scontri di interessi e influenze. 007 & gas Mentre in Ucraina va in scena una possibile guerra ibrida per seminare il panico tra il pubblico, così come annunciato dalla polizia di Kiev, in Bulgaria si è passati ai fatti. L’intero Cda di BEH è stato sostituito: tre settimane fa il ministro delle Finanze Asen Vassilev aveva annunciato che la società stava esportando azioni a basso costo dall’impianto di stoccaggio ...