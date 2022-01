Scuola | Sasso | ' è vero che brucia | ricostruiamola | apprezzo idea disobbedienza civile e protesta'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Laè sì al centro dell'agenda politica ma non come lei né io né gran parte della comunità scolastica vorremmo". "La, è, ma forse se riuscissimo a mettere su una squadra di pronto intervento potremmo innanzitutto spegnere questo incendio e poi ricostruirla". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, in merito ad un intervento di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, il sottosegretario all'Istruzione Rossanoche aggiunge: "Da sottosegretario riconosco come spesso al decisore politico manchino una visione e la consapevolezza dell'importanza del mestiere più importante del mondo". "l'della, dellaculturale, dell'opera ...

Advertising

Olivieri2Va : RT @orizzontescuola: Sasso risponde a D’Avenia: “La scuola brucia, ma siamo pronti ad intervenire. Ascolteremo tutti” - ellellev_ : RT @orizzontescuola: Sasso risponde a D’Avenia: “La scuola brucia, ma siamo pronti ad intervenire. Ascolteremo tutti” - orizzontescuola : Sasso risponde a D’Avenia: “La scuola brucia, ma siamo pronti ad intervenire. Ascolteremo tutti” - TV7Benevento : Scuola: Sasso, 'non rinviare aggiornamento graduatorie supplenze'... - anglotedesco : ROSSANO SASSO:«Scuola, regole più semplici e meno giorni di quarantena» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Sasso

Orizzonte Scuola

Gli scritti, "specialmente la seconda prova mettono in difficoltà chi ha vissuto laa ... invece, il sottosegretario all'Istruzione Rossanosecondo cui un esame di Maturità "più articolato ...Da ormai due anni si parla dinecessariamente per l'urgente, dimenticando l'indispensabile' , scrive. 'Scuole aperte o chiuse, quarantene o impianti di aerazione, banchi a rotelle o ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “La scuola è sì al centro dell’agenda politica ma non come lei né io né gran parte della comunità scolastica vorremmo”. “La scuola brucia, è vero, ma forse se riuscissimo a ..."Un esame di maturità più articolato è sicuramente un vantaggio per gli studenti, perché hanno la possibilità di concludere degnamente i loro studi superiori ed essere valutati in modo più completo. ( ...