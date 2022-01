Sci alpino, Coppa Europa 2022: Aline Danioth vince anche lo slalom di Zell am See, splendida quarta Beatrice Sola! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aline Danioth non si ferma più e si aggiudica anche lo slalom di Zell am See (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. La svizzera, reduce dai successi di Meiringen-Hasliberg, domina la scena anche nella prima prova tra i rapid gates a Zell am See, confermando il suo ottimo stato di forma, che le è valso anche la convocazione ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. Aline Danioth, infatti, ha concluso con il complessivo di 1:24.53 (miglior tempo nella prima manche in 43.44, quindi ottimo 41.09 anche nella seconda) con un vantaggio di ben 72 centesimi sull’austriaca Chiara Mair. Completa ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022)non si ferma più e si aggiudicalodiam See (Austria) valevole per ladi scifemminile 2021-. La svizzera, reduce dai successi di Meiringen-Hasliberg, domina la scenanella prima prova tra i rapid gates aam See, confermando il suo ottimo stato di forma, che le è valsola convocazione ai Giochi Olimpici invernali di Pechino., infatti, ha concluso con il complessivo di 1:24.53 (miglior tempo nella prima min 43.44, quindi ottimo 41.09nella seconda) con un vantaggio di ben 72 centesimi sull’austriaca Chiara Mair. Completa ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Aline Danioth vince anche lo slalom di Zell am See, splendida quarta Beatrice Sola! - OA_Sport : Vincere è difficile, ripetersi è un'impresa! -