Sbloccare l'iPhone anche indossando la mascherina: come installare la versione beta di iOS 15.4 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con l’utilizzo della versione beta di iOS 15.4 si potrà provare, in anteprima, la funzione di sblocco del dispositivo anche indossando la mascherina. Al momento, funziona solo con iPhone 13 e iPhone 12... Leggi su dday (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con l’utilizzo delladi iOS 15.4 si potrà provare, in anteprima, la funzione di sblocco del dispositivola. Al momento, funziona solo con13 e12...

Advertising

lrrilevante : RT @brezzone_: @lrrilevante Finalmente gli scambisti anonimi potranno sbloccare il loro iphone senza rivelare la loro identità - brezzone_ : @lrrilevante Finalmente gli scambisti anonimi potranno sbloccare il loro iphone senza rivelare la loro identità - yulieykagomez : RT @Daniela53319730: Preoccupatevi, perché di sanitario non c'è nulla. Mirano a controllare le vostre vite, in ogni dettaglio. https://t.co… - Daniela53319730 : Preoccupatevi, perché di sanitario non c'è nulla. Mirano a controllare le vostre vite, in ogni dettaglio. - coder_487 : RT @checcobai_: Ci sono GRANDI Novità contenute nella PRIMA BETA di #iOS 15.4 ?? come la possibilità si sbloccare #iPhone indossando la masc… -