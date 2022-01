Salvini lancia federazione per tenere il centro. E va da Berlusconi

(Di martedì 1 febbraio 2022) È lala mossa che Matteoper provare a rimettere insieme ildestra e manla centralità della Lega. Proposta rivolta innanzitutto aldestra di governo, e poi da lì manla centralità per conle ambizioni di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Il segretario leghista scrive una lettera al Giornale, per illustrare il progetto di cui si discuterà tutto il giorno. E poi in serata piazza un colpo: la visita da Silvioappena dimesso dal San Raffaele, al termine del quale fonti sia leghiste che azzurre sottolineano la vicinanza "umana e politica" tra i due e il fatto che lasul modello dei Repubblicani Usa fosse un'idea che ...

È la federazione la mossa che Matteoper provare a rimettere insieme il centrodestra e mantenere la centralità della Lega. Proposta rivolta innanzitutto al centrodestra di governo, e poi da lì mantenere la centralità per ...A giugno Matteol'idea di unire i gruppi parlamentari di Lega, Forza Italia e gli altri centristi che sostengono il governo Draghi. Già all'epoca Giovanni Toti (Cambiamo) e Maurizio ...Il progetto di una forza «repubblicana». Ma l’ex premier è cauto Forza Italia punta anzitutto a federare altre sigle di centro ...AGI - Appuntamento domani alle 15. Matteo Salvini ha convocato per domani il consiglio federale della Lega per annunciare il via libera alla "nuova fase" del centrodestra. Sono passate appena 48 ore d ...