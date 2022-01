Roma | Guedes - Diawara | prende forma il colpo last minute per Mourinho

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 25enne (8 gol in 22 partite quest'anno) potrebbe arrivare subito e non in estate come anticipato venerdì da Leggo. Ladovrà ovviamente mettere sopra almeno 15 milioni in più per avere, ...

Ladovrà ovviamente mettere sopra almeno 15 milioni in più per avere, stimato da Mou e in scadenza 2023. Il giocatore si trovava tre giorni fa nella capitale, e forse non solo in vacanza. ...C'è possibilità di intavolare già da ora una trattativa per la prossima estate che possa portare aGonçalo, in cambio di Carles Perez più un robusto conguaglio. Come riportato da Sky , l'...Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Regista, tutto rinviato all’estate: Xhaka è in pole. IL CORRIERE DELLO SPORT – Pellegrini: condizioni da verificare. Roma già avanti: stud ...Ancora 24 ore, che sembrano più di disperata speranza che di effettiva attesa. Mourinho aspetterà il gong del mercato per capire se avrà o meno il 3° colpo mentre ...