Proroga del congedo parentale per Covid-19 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con la riapertura delle scuole e il diffondersi della variante Omicron del virus, migliaia di famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con il problema dell’assistenza dei bambini che si sono trovati a dover seguire le lezioni a distanza. Per questo motivo, è prevista la fino al 31 marzo 2022, data che segna la fine dello stato di emergenza. Come ottenere il congedo parentale La misura è riservata a tutti i genitori lavoratori dipendenti che devono occuparsi della cura di figli con meno di 14 anni affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. A questi soggetti viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con la riapertura delle scuole e il diffondersi della variante Omicron del virus, migliaia di famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con il problema dell’assistenza dei bambini che si sono trovati a dover seguire le lezioni a distanza. Per questo motivo, è prevista la fino al 31 marzo 2022, data che segna la fine dello stato di emergenza. Come ottenere ilLa misura è riservata a tutti i genitori lavoratori dipendenti che devono occuparsi della cura di figli con meno di 14 anni affetti da-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. A questi soggetti viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Proroga della validità del Green pass (oltre i sei mesi previsti) per chi ha fatto la dose booster del vaccino Covi… - MediasetTgcom24 : Super Green pass, il nodo scadenza per chi ha fatto la terza dose | La proposta del Lazio: 'Scatti la proroga illim… - INPS_it : Prorogato al #31marzo 2022 il termine per la fruizione del #CongedoParentaleCovid per i genitori lavoratori… - QdSit : Le discoteche continuano a essere la vittima preferita dal Covid (o meglio dire dalle misure anti Covid del Governo… - Tumsich : RT @AnceMilano: La Presidente De Albertis questa mattina all'evento promosso da @ComuneMI e #MMSpa 'Edilizia popolare: fondamentale la pror… -