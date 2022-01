Principessa Charlene, la straziante notizia pochi minuti fa: mondo intero in lacrime (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultima ipotesi sulla scomparsa dalle scene della moglie del principe Alberto di Monaco arriva dai tabloid spagnoli. Un sospetto rilanciato anche dal chirurgo estetico interpellato dal settimanale Oggi… Charlene Wittstock ha appena compiuto 44 anni, lontana ancora una volta da tutto e tutti, nel mistero. Si dice che sia arrivata a pesare 46 chili. “Charlene Wittstock si è rifatta e ha avuto gravi sofferenze fisiche”, dice il chirurgo estetico interpellato dal settimanale Oggi. Secondo i tabloid spagnoli, la Principessa di Monaco sarebbe addirittura sfigurata. L’ultima teoria sulla scomparsa dalle scene della moglie del principe Alberto forse nasconde dunque una nuova, terribile verità. Anche perché, all’indomani della festa di Santa Devota, arriva un laconico messaggio da Palazzo Grimaldi, in cui si dice che “la convalescenza ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultima ipotesi sulla scomparsa dalle scene della moglie del principe Alberto di Monaco arriva dai tabloid spagnoli. Un sospetto rilanciato anche dal chirurgo estetico interpellato dal settimanale Oggi…Wittstock ha appena compiuto 44 anni, lontana ancora una volta da tutto e tutti, nel mistero. Si dice che sia arrivata a pesare 46 chili. “Wittstock si è rifatta e ha avuto gravi sofferenze fisiche”, dice il chirurgo estetico interpellato dal settimanale Oggi. Secondo i tabloid spagnoli, ladi Monaco sarebbe addirittura sfigurata. L’ultima teoria sulla scomparsa dalle scene della moglie del principe Alberto forse nasconde dunque una nuova, terribile verità. Anche perché, all’indomani della festa di Santa Devota, arriva un laconico messaggio da Palazzo Grimaldi, in cui si dice che “la convalescenza ...

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, chi è l’uomo misterioso che si accompagna alla Principessa? - ilgiornale : La principessa Charlene è ancora in clinica e non si è fatta vedere nemmeno alla festa di Santa Devota - VanityFairIt : Conclusi i festeggiamenti per Santa Devota, per la prima volta mancati dalla principessa, da Palais Princier rilasc… - infoitcultura : Charlene di Monaco, la Principessa non ce la fa: la sofferenza dei figli - infoitcultura : Charlène di Monaco, umiliata da Alberto: cosa è successo alla Principessa -