Pnrr? Regioni escluse dalla spesa e dal Governo tecnici inadeguati'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accetta il bis e ilriparte in corsa da due parole chiave: Recovery Plan. Il tempo per la messa a terra dei progetti del Piano di ripresa e resilienza stringe e questo il premier Mario Draghi lo sa bene. All'indomani delle elezioni presidenziali convoca infatti “una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettividel primo semestre dell'anno”, fissata per mercoledì 2 febbraio. Tutti ministri, chiamati a raccolta, dovranno essere pronti a mettere sul tavolo tabella di marcia ed eventuali difficoltà. Inadeguate le figuer professionali inviate dalSu affari parla il capo di gabinetto di regione puglia stefanazzi Segui su affaritaliani.it

Advertising

zamboni_silvia : RT @AssembleaER: #adozione #programmafesremiliaromagna @zamboni_silvia La transizione ecologica è un percorso complesso e sono necessari p… - AssembleaER : #adozione #programmafesremiliaromagna @zamboni_silvia La transizione ecologica è un percorso complesso e sono nece… - Affaritaliani : 'Pnrr? Regioni escluse dalla spesa', intervista al capogabinetto di Emiliano - Lacasespoglia : @robersperanza Pensa che, allo stato attuale, il Governo abbia preso provvedimenti atti a conservare o a smantellar… - elena_gobbi68 : @OrtigiaP @mgmaglie @matteosalvinimi @borghi_claudio @jimmomo @barbarab1974 @madforfree @lucabattanta @leopadanofe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Regioni

Affaritaliani.it

Ma mentre l'esecutivo corre, lea che punto sono? 'La realtà è che non esiste un'attività di spesa dela carico delle, questo è un dato. Noi facciamo un'attività di ...... tutti i vantaggi del cloud L'approccio "cloud first" evidenziato nelpunta anche a risolvere ...ha maggiore rilevanza per le amministrazioni centrali e gli enti di grandi dimensioni comee ...Nonostante la spinta della pandemia, gli importanti piani di investimento messi in campo e i risultati nelle piattaforme abilitanti come SPID, ANPR, PagoPA o l’App IO, l’Italia si conferma agli ultimi ...L’ammontare stanziato, messo a disposizione attraverso il PNRR, sarà regolarmente utilizzato senza dover ... sono volti ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, ...