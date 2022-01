Parma, ecco Simy: l’ex Salernitana a disposizione per il Benevento (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParma – Mancava solo l’annuncio, arrivato nella tarda mattina odierna. Simeon Tochukwu “Simy” Nwankwo è un nuovo calciatore del Parma. L’attaccante lascia la Salernitana e la Serie A in prestito con opzione di riscatto in favore del club ducale. Il 29enne nigeriano, che aveva svolto le visite mediche, sarà a disposizione di Iachini a partire dal prossimo impegno di campionato che vedrà il Parma giocare al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mancava solo l’annuncio, arrivato nella tarda mattina odierna. Simeon Tochukwu “” Nwankwo è un nuovo calciatore del. L’attaccante lascia lae la Serie A in prestito con opzione di riscatto in favore del club ducale. Il 29enne nigeriano, che aveva svolto le visite mediche, sarà adi Iachini a partire dal prossimo impegno di campionato che vedrà ilgiocare al “Ciro Vigorito” contro il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Parma, ecco #Simy: l'ex #Salernitana a disposizione per il ##Benevento ** - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - #Simy è un nuovo giocatore del #Parma ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Salernitana - tabellamercatob : Ultimo giorno #calciomercato #SerieB Prestito da #SerieA Arriva l'ufficialità per un altro acquisto del #Parma Ecc… - gazzettaparma : I vini di Parma: ecco come si piazzano nelle guide - valinavb : #Kulusevski al Parma sembrava un talento, ma alla Juventus i giocatori vengono prevaricati da Allegri! E quindi Kul… -