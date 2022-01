Olimpiadi | Gios Fisg | ' a Pechino l' obiettivo è confermare le 4 medaglie di Pyeongchang'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Il nostroper queste imminentiè quello dila 4conquistate 4 anni fa a. Non sarà facile anche perché negli sport del ghiaccio abbiamo rivali fortissimi soprattutto le nazioni asiatiche come Cina, Giappone e Corea che sono cresciute moltissimo in questo quadriennio e sono super competitive. Non ci vogliamo però nascondere e siamo convinti di fare bene, le possibilità ci sono tutte". Così all'Adnkronos Andrea, presidente della(Federazione italiana sport del ghiaccio) a 4 giorni dalla cerimonia di apertura delleinvernali di. "La nostra atleta ci punta è senz'altro Arianna Fontana che dovrà difendere le tre ...

Il Tempo

