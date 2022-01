Muore a 18 anni in un tragico incidente stradale | gravi gli amici

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Lucca, 31 gennaio 2022 - Rebecca non ce l'ha fatta, i medici del pronto soccorso hanno tentato l'impossibile per strapparla alla morte ma il suo cuore ha smesso di battere ieri sera poco prima della ...

In Polonia la legge anti - aborto ha provocato un'altra vittima: Agnieszka T , 37. La famiglia ne ha denunciato il decesso dopo che i medici si sono rifiutati di operarla in ... leipoco dopo.Rebecca Cucchi , 18, è morta per le ferite riportate in un drammatico incidente fra due auto avvenuto sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli . Nello schianto, all'altezza del bar "...Un’altra tragedia scuote Palermo. Un’altra ragazzina giovanissima che muore senza un perché tra la disperazione della famiglia e degli amici. Katia Spataro aveva solo 15 anni. La ragazza è morta ieri ...Adriana Tatoni, la giovane positiva al covid e all’ottavo mese di gravidanza, sarebbe stata rifiutata da tre diversi ospedali prima di ottenere ...