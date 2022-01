MotoGP | Pecco Bagnaia | “Se mi immagino un futuro in MotoGP lo immagino in Ducati”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Si avvicina sempre più la nuova stagione del Motomondiale. In attesa dei Test ufficiali di Sepang, in Malesia, laha svelato la livrea della Desmosedici GP per la stagione 2022. Al termine della presentazione, Francescoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la nuova moto: “ll rosso è tornato ad essere rosso, è bellissima.”ha poi continuato delineando i suoi obiettivi per la prossima stagione: “Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall’inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le gare. La costanza farà la differenza”. Dopo il grandissimo secondo posto nel Motomondiale 2021, il pilota torinese si è detto certo del rinnovo con la casa motociclistica italiana: “Partire avendo già la sicurezza di ...

...2022 farà aumentare ancora di più l'attenzione, mediatica e dei tifosi, sugli altri piloti italiani in griglia. Inevitabilmente la maggior parte della scena è destinato ad occuparla...... Andrea Dovizioso , Andrea Iannone , Loris Capirossi , Max Biaggi , Marco Simoncelli ,... Sky Sport riproporrà tantissime gare della sua carriera : quelle della 125, della 250, della 500, della ...