Milano, Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo otto giorni di degenza, e' appena stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ex presidente del Consiglio, Silvio, dopo otto giorni di degenza, e' appena statoSandidove era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D. ...

Advertising

fanpage : Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ieri ha rinunciato all… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - polemico_real : RT @LiciaRonzulli: ?? IL LEONE È TORNATO! Oggi all'Ospedale San Raffaele di #Milano per le dimissioni del Presidente @berlusconi che era ri… - franco_sala : RT @LiciaRonzulli: ?? IL LEONE È TORNATO! Oggi all'Ospedale San Raffaele di #Milano per le dimissioni del Presidente @berlusconi che era ri… - LiciaRonzulli : ?? IL LEONE È TORNATO! Oggi all'Ospedale San Raffaele di #Milano per le dimissioni del Presidente @berlusconi che e… -