Metro 2 | entro fine anno la gara 

Metro 2 entra nel vivo. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al termine dell'incontro sulla Metro 2 con i sindaci di Settimo Torinese, Gassino, Castiglione, Leini, Rivalba, Strambino e San Mauro a cui erano presenti anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore all'Urbanistica del Comune, Paolo Mazzoleni ha annunciato che: "entro fine anno andremo a gara e in questi giorni da InfraTo riceveremo il progetto definitivo"."La Regione Piemonte – aggiunge il primo cittadino – sostiene la seconda linea della Metro, perché è un progetto strategico di sviluppo urbano e un'infrastruttura per il futuro di Torino. Si procederà con un appalto unico in due lotti che significa partire in parallelo risparmiando così notevole tempo. Ho accolto la richiesta dei colleghi sindaci di ...

