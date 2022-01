Meduza, chi sono? Componenti, canzoni e curiosità degli ospiti di Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Meduza, chi sono: il gruppo dei tre giovani dj ha conquistato le classifiche delle piattaforme musicali in streaming. Con un bagaglio di milioni di visualizzazioni saranno ospiti a sorpresa nella prima serata del Festival di Sanremo 2022. Meduza, chi sono: Componenti I Componenti dei Meduza sono Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani, tre giovani dj che si sono distinti ed imposti nel panorama musicale con talento e coraggio. Il loro è un gruppo house italiano, formatosi nel 2019. Il nome Meduza è stato scelto per il fascino e la conoscenza della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia. Il progetto del gruppo è nato dalla volontà di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022), chi: il gruppo dei tre giovani dj ha conquistato le classifiche delle piattaforme musicali in streaming. Con un bagaglio di milioni di visualizzazioni sarannoa sorpresa nella prima serata del Festival di, chideiLuca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani, tre giovani dj che sidistinti ed imposti nel panorama musicale con talento e coraggio. Il loro è un gruppo house italiano, formatosi nel 2019. Il nomeè stato scelto per il fascino e la conoscenza della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia. Il progetto del gruppo è nato dalla volontà di ...

Advertising

MrBirrao : @_ItsGiorgia sì ok ma Meduza chi? - timetoewill : Io ignorante ma Meduza chi è/sono? - _maewa : I meduza a san remo e c'è chi ha l'audacity di chiedermi di uscire nelle sere dall'uno al cinque, pazzi - ehsgreta : raga ma i meduza so italiani cacchio chi l'avrebbe mai detto cioè a me non piacciono o come direbbe rkomi non sono… - infoitcultura : Chi sono i Meduza ospiti al Festival di Sanremo 2022 -