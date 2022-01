Maledetto il giorno che t'ho incontrato, la commedia perfetta di Carlo Verdone compie 30 anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Trent'anni fa arrivava al cinema Maledetto il giorno che t'ho incontrato, commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone: uno dei maggiori successi dell'autore romano. Il 31 gennaio del 1992 arrivava nelle sale italiane una delle commedie più importanti del nostro cinema contemporaneo: Maledetto il giorno che t'ho incontrato, un film diretto e interpretato da Carlo Verdone, qui protagonista insieme a Margherita Buy. Tra le opere più acclamate e premiate della carriera del regista e sceneggiatore romano, Maledetto il giorno che t'ho incontrato è una pellicola romantica atipica: uno splendido incontro tra comicità e sentimenti, che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) Trent'fa arrivava al cinemailche t'hodiretta e interpretata da: uno dei maggiori successi dell'autore romano. Il 31 gennaio del 1992 arrivava nelle sale italiane una delle commedie più importanti del nostro cinema contemporaneo:ilche t'ho, un film diretto e interpretato da, qui protagonista insieme a Margherita Buy. Tra le opere più acclamate e premiate della carriera del regista e sceneggiatore romano,ilche t'hoè una pellicola romantica atipica: uno splendido incontro tra comicità e sentimenti, che ...

Advertising

borghi_claudio : @PrvaZylm Lo penso ogni giorno, non solo oggi. Ma c'è sempre un maledetto amore sconfinato per questa mia Patria ch… - Giuliasck : @Rmanoune Non voglio fare quella contro ma le storie possono essere postate in giorni differenti rispetto al reale… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Maledetto il giorno che t'ho incontrato, la commedia perfetta di Carlo Verdone compie 30 anni… - IoriaVCasa : Non mi incaz... per #Google che non riesce ad aggiornarmi un pacchetto per le lingue da 1 giorno, senza permettermi… - Andrex84 : @Agenzia_Ansa Maledetto spero che un giorno ti torni tutto indietro raddoppiato faccia di cazzo. -