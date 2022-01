M5S | D' Incà | ' giusto confronto | Conte trasparente e corretto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “L'importante è che in questo momento cerchiamo di condividere un momento di, questo sicuramente èed è. Io che ho partecipato ai tavoli di regia ho sempre visto un presidentenei confronti di capigruppo”. Così Federcio D', esponente M5S e ministro per i Rapporti con il Parlamento, ospite di Speciale Radio Anch'io, condotto da Giorgio Zanchini, su Radiouno Rai. Luigi Di Maio, ha aggiunto, “c'è sempre stato durante le cabine” dove quello di Elisabetta Belloni “era uno dei nomi come ce ne erano altri”.