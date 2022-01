Luca Argentero dal Grande Fratello a Sanremo 2022 passando per Doc Nelle tue Mani (Di lunedì 31 gennaio 2022) Possiamo dire che nella vita artistica e privata di Luca Argentero ci sono stati solo dei grandi successi in questi anni? Per molti è stato un biennio da dimenticare e da cui fuggire a gambe levate ma l’attore di Doc Nelle tue Mani non può dire lo stesso visto che un giorno, guardandosi indietro, ricorderà il successo del medical drama di Rai1, il suo matrimonio con Cristina Marino e la sua nascita della sua bambina, Nina Speranza. Come se questo non bastasse, la ciliegina sulla torta è arrivata proprio grazie ad Amadeus che nei giorni scorsi ha annunciato la presenza di Luca Argentero a Sanremo 2022. Il volto delle fiction Rai, Argentero, Guanciale e Raoul Bova, si alterneranno sul palco dell’Ariston per promuovere i rispettivi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Possiamo dire che nella vita artistica e privata dici sono stati solo dei grandi successi in questi anni? Per molti è stato un biennio da dimenticare e da cui fuggire a gambe levate ma l’attore di Doctuenon può dire lo stesso visto che un giorno, guardandosi indietro, ricorderà il successo del medical drama di Rai1, il suo matrimonio con Cristina Marino e la sua nascita della sua bambina, Nina Speranza. Come se questo non bastasse, la ciliegina sulla torta è arrivata proprio grazie ad Amadeus che nei giorni scorsi ha annunciato la presenza di. Il volto delle fiction Rai,, Guanciale e Raoul Bova, si alterneranno sul palco dell’Ariston per promuovere i rispettivi ...

