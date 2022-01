L’arma di fuoco della vecchia signora (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una sceneggiatura inedita, ma non inattesa. La sessione invernale di calciomercato che si è chiusa da qualche ora ha portato un piccolo terremoto, specie tra le favorite a un posto in alta classifica. La Juventus che prende Vlahovic dalla Fiorentina, valutazione 75 milioni di euro (dopo l’aumento di capitale da 400 milioni di euro), è di sicuro l’affare che sposta di più a gennaio dai tempi di Ronaldo Il Fenomeno al Milan. Per Allegri c’è ora L’arma di fuoco per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una sceneggiatura inedita, ma non inattesa. La sessione invernale di calciomercato che si è chiusa da qualche ora ha portato un piccolo terremoto, specie tra le favorite a un posto in alta classifica. La Juventus che prende Vlahovic dalla Fiorentina, valutazione 75 milioni di euro (dopo l’aumento di capitale da 400 milioni di euro), è di sicuro l’affare che sposta di più a gennaio dai tempi di Ronaldo Il Fenomeno al Milan. Per Allegri c’è oradiper … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone.… - zav_news : ?? Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a #Napoli. L'agguato si è svolto all'interno di un parco pr… - messveneto : Marò: gip Roma archivia l’inchiesta per omicidio volontario su Girone e Latorre: Si chiude definitivamente la vicen… - purpleblow : @fallendatenshi A me manca l’arma 5* ma la builderò comunque perché oltre a piacermi lei adoro il fuoco come elemen… - TeleCapriNews : Cardito (Napoli): un uomo di 42 anni ha reagito ad una rapina ed è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. L’uomo… -