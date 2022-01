Juventus, è fatta per la cessione di Bentancur al Tottenham: tutte le cifre (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ fatta per Rodrigo Bentancur al Tottenham. La Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo con la società inglese, per la cessione a titolo definitivo del centrocampista uruguaiano. L’intesa è nata a fronte di un compenso di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà poi aumentare di ulteriori 6 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Tale manovra vedrà un effetto economico positivo nelle casse bianconere, già al netto degli oneri accessori, del contributo di solidarietà e della somma spettante al Boca Juniors (il 30% della vendita, somma prestabilita da una clausola sul contratto dell’uruguaiano). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’per Rodrigoal. Lacomunica di aver raggiunto l’accordo con la società inglese, per laa titolo definitivo del centrocampista uruguaiano. L’intesa è nata a fronte di un compenso di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà poi aumentare di ulteriori 6 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Tale manovra vedrà un effetto economico positivo nelle casse bianconere, già al netto degli oneri accessori, del contributo di solidarietà e della somma spettante al Boca Juniors (il 30% della vendita, somma prestabilita da una clausola sul contratto dell’uruguaiano). SportFace.

