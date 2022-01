Juve, il nuovo colpo è già a Torino: due calciatori ai saluti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un finale di mercato da incorniciare per la Juventus che mette a segno un altro colpo oltre a Dusan Vlahovic, nuova stella arrivata a Torino nelle scorse ore. Direttamente dalla Germania è sbarcato Denis Zakaria per rinforzare il reparto di centrocampo di Massimiliano Allegri. Ma il calciomercato non è ancora chiuso e l’ultimo giorno può regalare ulteriori sorprese alla Torino bianconera: vedere al capitolo Nahitan Nandez, con operazioni di contorno come quella relativa a Federico Gatti, conclusa anche lui atteso in mattinata per le visite mediche, Dennis Zakaria, nuovo centrocampista bianconeroIl centrocampista svizzero arriva dal Borussia Mönchegladbach per una cifra superiore ai 7 milioni di euro distribuita fra parte fissa e bonus relativi al rendimento del classe 1996. L’arrivo nella serata di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un finale di mercato da incorniciare per lantus che mette a segno un altrooltre a Dusan Vlahovic, nuova stella arrivata anelle scorse ore. Direttamente dalla Germania è sbarcato Denis Zakaria per rinforzare il reparto di centrocampo di Massimiliano Allegri. Ma il calciomercato non è ancora chiuso e l’ultimo giorno può regalare ulteriori sorprese allabianconera: vedere al capitolo Nahitan Nandez, con operazioni di contorno come quella relativa a Federico Gatti, conclusa anche lui atteso in mattinata per le visite mediche, Dennis Zakaria,centrocampista bianconeroIl centrocampista svizzero arriva dal Borussia Mönchegladbach per una cifra superiore ai 7 milioni di euro distribuita fra parte fissa e bonus relativi al rendimento del classe 1996. L’arrivo nella serata di ...

