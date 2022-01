Joe Rogan contesta che sul suo podcast su Spotify si faccia disinformazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) La replica di Joe Rogan è arrivata, ancora una volta, in ritardo sulla tabella di marcia. Dopo una lunghissima querelle tra Neil Young e Spotify – che ha coinvolto anche altri artisti che hanno contestualmente ritirato la loro musica dalla piattaforma -, l’app di musica in streaming ha deciso di istituire una sorta di banner per collegare i propri utenti a un data hub (l’ennesimo gestito dalle piattaforme di social networking) sul Covid-19. Mancava l’ultimo tassello sulla polemica, ovvero le parole di Joe Rogan – il podcaster da milioni di download con cui Spotify ha chiuso un accordo d’esclusiva milionario -, che era stato accusato di fare un podcast di disinformazione. LEGGI ANCHE > Il podcaster che diffonde disinformazione su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) La replica di Joeè arrivata, ancora una volta, in ritardo sulla tabella di marcia. Dopo una lunghissima querelle tra Neil Young e– che ha coinvolto anche altri artisti che hanno contestualmente ritirato la loro musica dalla piattaforma -, l’app di musica in streaming ha deciso di istituire una sorta di banner per collegare i propri utenti a un data hub (l’ennesimo gestito dalle piattaforme di social networking) sul Covid-19. Mancava l’ultimo tassello sulla polemica, ovvero le parole di Joe– iler da milioni di download con cuiha chiuso un accordo d’esclusiva milionario -, che era stato accusato di fare undi. LEGGI ANCHE > Iler che diffondesu ...

Advertising

RollingStoneita : Lo aveva chiesto lui: «Spotify diffonde informazioni false sui vaccini. O me o il podcast di Joe Rogan». Lui e la W… - RaiNews : I musicisti schierati contro il podcast del comico Joe Rogan che farebbe disinformazione sul COVID-19 - Agenzia_Ansa : Spotify 'sfratta' Neil Young dopo il rifiuto del cantante di venire a più miti consigli sulla sua obiezione a resta… - CarlaMatus48 : RT @lauranaka: #COVID19 & #fakenews, tutto per la santa audience. #Spotify nella bufera per podcast #JoeRogan che ha promosso come 'cura' l… - TifosoAtipico : RT @RollingStoneita: Lo aveva chiesto lui: «Spotify diffonde informazioni false sui vaccini. O me o il podcast di Joe Rogan». Lui e la Warn… -