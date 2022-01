I monaci di Taiwan suonano le campane per l' Anno della Tigre

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Hsuonato la grande campana del tempio per 108 volte, per scacciar via altrettante preoccupazioni umane. Ibuddisti diinaugurato così l'al Dharma Drum ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : monaci Taiwan

Tiscali.it

Hanno suonato la grande campana del tempio per 108 volte, per scacciar via altrettante preoccupazioni umane. Ibuddisti dihanno inaugurato così l'Anno della Tigre al Dharma Drum Mountain Temple di Taipei. 31 gennaio 2022... un documento sulla gestione di clero,, sacerdoti, vescovi, ecc. Due anni prima il Partito ... E mentre in Cina mettono sotto sequestro le comunità religiose, aaprono invece centri ebraici.Milano, 31 gen. (askanews) - Hanno suonato la grande campana del tempio per 108 volte, per scacciar via altrettante preoccupazioni umane. I ...