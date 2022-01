Highlights Napoli-Trieste 89-82: Serie A1 2021/2022 basket (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di GeVi basket Napoli- Allianz Pallacanestro Trieste 89-82, sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022. I padroni di casa tornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive e tornano a guardare con ottimismo ad un piazzamento nella zona play-off. I campani mantengono la testa avanti per i primi due quarti prima di subire la rimonta avversaria. La partita diventa punto a punto soprattutto tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo prima che i campani riescano a produrre l’allungo decisivo. Per i veneti si tratta della seconda sconfitta nelle ultime tre partite. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilcon glidi GeVi- Allianz Pallacanestro89-82, sfida valida per la diciottesima giornata del campionato diA1. I padroni di casa tornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive e tornano a guardare con ottimismo ad un piazzamento nella zona play-off. I campani mantengono la testa avanti per i primi due quarti prima di subire la rimonta avversaria. La partita diventa punto a punto soprattutto tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo prima che i campani riescano a produrre l’allungo decisivo. Per i veneti si tratta della seconda sconfitta nelle ultime tre partite. SportFace.

