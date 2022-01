Gli italiani hanno già speso oltre due miliardi di euro in tamponi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – oltre due miliardi di euro spesi di tasca propria dagli italiani per fare i tamponi, pagati anche a prezzi sopra la media. E’ una delle spese dell’era Covid a cui sono stati costretti i cittadini. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Dalla ricerca è emerso che da marzo 2020 ad oggi sono circa 26,8 milioni i maggiorenni che hanno fatto uno o più tamponi a pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76 euro. Due miliardi spesi per i tamponi, anche a prezzi sopra la media Dall’indagine risulta che per quasi un italiano su cinque l’importo pagato per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen –duedispesi di tasca propria dagliper fare i, pagati anche a prezzi sopra la media. E’ una delle spese dell’era Covid a cui sono stati costretti i cittadini. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Dalla ricerca è emerso che da marzo 2020 ad oggi sono circa 26,8 milioni i maggiorenni chefatto uno o piùa pagamento, con una spesa media pro capite di circa 76. Duespesi per i, anche a prezzi sopra la media Dall’indagine risulta che per quasi un italiano su cinque l’importo pagato per i ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - MatteoRichetti : Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani… - FerdiGiugliano : “La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono… - eledina81 : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… - richgal68 : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… -