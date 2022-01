Gaeta, al via i lavori di messa in sicurezza di via Pio IX (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gaeta – Sono iniziati stamattina i lavori di messa in sicurezza in via Pio IX nel tratto stradale compreso dal civico 42 a 7. Un intervento che si era reso necessario a seguito di un avvallamento presente nel basolato lavico d’epoca borbonica. “Un intervento – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – che rientra in un’azione di riqualificazione complessiva del territorio comunale e, nel caso specifico, della parte alta del nostro centro storico. Un’opera necessaria a seguito della formazione di sconnessioni ed un evidente avvallamento che creava qualche preoccupazione. Una zona che merita la massima attenzione, non solo perché si trova proprio nel cuore del centro storico di Gaeta, ma anche perché è molto frequentata. Bisognava intervenire in tempi brevi e in maniera risolutiva per ripristinare la viabilità ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022)– Sono iniziati stamattina idiinin via Pio IX nel tratto stradale compreso dal civico 42 a 7. Un intervento che si era reso necessario a seguito di un avvallamento presente nel basolato lavico d’epoca borbonica. “Un intervento – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – che rientra in un’azione di riqualificazione complessiva del territorio comunale e, nel caso specifico, della parte alta del nostro centro storico. Un’opera necessaria a seguito della formazione di sconnessioni ed un evidente avvallamento che creava qualche preoccupazione. Una zona che merita la massima attenzione, non solo perché si trova proprio nel cuore del centro storico di, ma anche perché è molto frequentata. Bisognava intervenire in tempi brevi e in maniera risolutiva per ripristinare la viabilità ...

infotemporeale : Gaeta / Via Pio IX, iniziati stamattina i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale - TeleuniversoTV : Ceccano – Tragedia in via Gaeta, ciclista investito ed ucciso : - TG24info : ULTIM’ORA #Ceccano – Ciclista investito e morto sul colpo. Tragedia | - PietroAlviti : Ceccano, muore ciclista investito sulla via Gaeta - ViPiu_it : Il Museo Diocesano e della religiosità del Parco dei Monti Aurunci (Gaeta) racconta la storia del territorio attrav… -