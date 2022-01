Firenze | arrestato a Rifredi per 7 rapine e 12 furti Sgambettava gli anziani per derubarli

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E' statocon l'accusa di aver compiuto 7e 12. Protagonista un 37enne algerino condotto in carcere dai carabinieri diin esecuzione di un provvedimento cautelare. Le sue vittime sono state i passanti nella zona di: usava la tecnica dello sgambetto. Lee isono stati compiuti in piazza Dalmazia, via Santo Stefano in Pane, via di, via Alderotti, via Corridoni, piazza Giorgini e piazza Tanucci dall'ottobre 2021 e fino alla metà di gennaio L'articolo proviene daPost.