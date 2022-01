Fermano un'auto per un controllo, due poliziotti di 29 e 24 anni uccisi a colpi di arma da fuoco in Germania: killer in fuga (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due giovani poliziotti sono stati uccisi durante un banale controllo di viabilità. Le due vittime sono un agente di 29 anni e una collega di 24 . Ora è caccia ai due killer , fuggiti dopo l'omicidio: ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due giovanisono statidurante un banaledi viabilità. Le due vittime sono un agente di 29e una collega di 24 . Ora è caccia ai due, fuggiti dopo l'omicidio: ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @chetempochefa: 'Oggi 30 gennaio, San Ciuro protettore di quelli che in auto, vedendo una bella ragazza da sola fare autostop, si ferman… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Oggi 30 gennaio, San Ciuro protettore di quelli che in auto, vedendo una bella ragazza da sola fare autostop, si ferman… - Cristin39245341 : RT @chetempochefa: 'Oggi 30 gennaio, San Ciuro protettore di quelli che in auto, vedendo una bella ragazza da sola fare autostop, si ferman… - ninofrassicaoff : RT @chetempochefa: 'Oggi 30 gennaio, San Ciuro protettore di quelli che in auto, vedendo una bella ragazza da sola fare autostop, si ferman… - chetempochefa : 'Oggi 30 gennaio, San Ciuro protettore di quelli che in auto, vedendo una bella ragazza da sola fare autostop, si f… -