Dove vedere lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lunedì 7 febbraio si disputeranno le due manche valide per l’assegnazione delle medaglie per lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia cura sogni concreti di medaglia con Marta Bassino, al momento quinta nella Coppa di specialità alle spalle della svedese Sara Hector, della francese Tessa Worley, della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova. In stagione la vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante 2021 ha conquistato il terzo posto nelle prove di Kraniska Gora (Slovenia) e a Courchevel (Francia). L’atleta azzurra originaria di Cuneo si augura di poter disputare un’eccellente Olimpiade così da poter dare il tutto per tutto nel finale di stagione, quando mancano ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lunedì 7 febbraio si disputeranno le due manche valide per l’assegnazionemedaglie per lo. L’Italia cura sogni concreti di medaglia con Marta Bassino, al momento quinta nella Coppa di specialità alle spalle della svedese Sara Hector, della francese Tessa Worley, della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova. In stagione la vincitrice della Coppa del Mondo di2021 ha conquistato il terzo posto nelle prove di Kraniska Gora (Slovenia) e a Courchevel (Francia). L’atleta azzurra originaria di Cuneo si augura di poter disputare un’eccellente Olimpiade così da poter dare il tutto per tutto nel finale di stagione, quando mancano ...

Advertising

Simona34488949 : RT @vivodinotte9: Comunque quando io o qualcun altro diciamo che “mancano vederli insieme” è proprio questo..vedere queste storie dove tras… - Martina87736209 : RT @28HABITX: per chi se la fosse persa payne ha fatto una diretta di due minuti dove faceva vedere di essere in studio e che sta registran… - Sono_Saffica : Non mia sorella che si va a vedere il video dove Peppe fet1sh sta chiavando dopo averle detto esplicitamente di non… - vivodinotte9 : Comunque quando io o qualcun altro diciamo che “mancano vederli insieme” è proprio questo..vedere queste storie dov… - tuttopuntotv : Dove vedere lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022 #olimpiadi #olimpiadi2022 #slalom -