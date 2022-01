Crisi ucraina | Francia raccoglie passi in avanti nel suo dialogo con la Federazione Russa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo, Vladimir Putin, durante il quale sono stati accolti favorevolmente i “progressi positivi” compiuti sullanell’ambito del formato Normandia. Lo ha reso noto l’Eliseo. I due leader “vogliono continuare ilin questo quadro per una messa in atto degli accordi di Minsk relativi alla situazione nel Donbass“, ha aggiunto la presidenza francese. “I leader hanno espresso le loro opinioni sulla situazione dell’e sulle questioni relative alla fornitura alla Russia di garanzie di sicurezza a lungo termine e legalmente vincolanti“, si legge in una nota. Putin e Macron, riferisce il Cremlino, hanno anche discusso la possibilità di incontrarsi di persona.

Lain, per il momento, si combatte ancora con la diplomazia. Ma la tensione resta alta tra Kiev e Mosca ( IL REPORTAGE DI SKY TG24 DALL'- LE FOTO ). L'ha rinnovato l'...... la flotta di Mosca punta in direzione della Crimea e dunque intende giungere nella penisola affacciata sul Mar Nero per rafforzare il contingente russo in vista di un possibile attacco all'Sei navi russe, seguite da giorni dalle forze della Nato, stanno attraversando il canale di Sicilia per raggiungere il Mediterraneo orientale, dove prenderanno parte alle esercitazioni su larga scala ...