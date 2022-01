Covid | truffa da 440 milioni su misure sostegno | 78 indagati

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia di-19 e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. È la maxifrode scoperta dalla Guardia di finanza nell’operazione “Free Credit”, un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 lecautelari emesse dal gip, mentre è di 440l'importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta. La frode riguardava anche falsi sismabonus e bonus facciate. Il tutto durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria del 2020. I proventi sarebbero stati investiti in criptovalute e metalli preziosi.

