Covid, mascherine all’aperto e riaperture discoteche: che cosa ha deciso il Governo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Verranno rinnovate, con una ordinanza del ministero della Salute, le misure in scadenza oggi. Prorogato, anche se per una decina di giorni, l’obbligo di indossare le mascherina all’aperto e al chiuso. Il Governo, inoltre, punta a riaprire anche le discoteche, finora rimaste chiuse a causa dell’aumento dei contagi. Come anticipa Il Corriere della Sera, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Verranno rinnovate, con una ordinanza del ministero della Salute, le misure in scadenza oggi. Prorogato, anche se per una decina di giorni, l’obbligo di indossare le mascherinae al chiuso. Il, inoltre, punta a riaprire anche le, finora rimaste chiuse a causa dell’aumento dei contagi. Come anticipa Il Corriere della Sera, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - zaiapresidente : ?? Questi sono i volti di chi da due anni lotta contro il Covid nei nostri ospedali. Sono i sorrisi, seppur nascosti… - Adnkronos : Ciciliano (Cts): 'Via #Greenpass, colori Regioni e Dad per vaccinati. Ma teniamo #mascherine'. #Covid. - GDS_it : Lotta al #Covid, fino al 10 febbraio mascherine all'aperto e discoteche chiuse. Lo ha deciso il Consiglio dei minis… - PoliticaNewsNow : Covid, Governo proroga obbligo mascherine e rinvia aperture discoteche -