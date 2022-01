Checco Zalone porta sul palco di Sanremo i parrocchiani di Capurso. Ecco l’appello della chiesa di San Salvatore? (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Come in tanti già sanno, ChEcco Zalone, originario di Capurso, parteciperà a Sanremo 2022. Ha telefonato a don Tonio e gli ha chiesto di individuare 7 parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla. I primi 7 che si presentano in chiesa, a partire dal 31 gennaio alle ore 18.00, potranno accompagnare il nostro comico. Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di ChEcco Zalone, dovranno essere maggiorenni, vaccinati con Green Pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sul palco passeranno ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Come in tanti già sanno,, originario di, parteciperà a2022. Ha telefonato a don Tonio e gli ha chiesto di individuare 7che vogliano salire con lui sulcittadina ligure per fargli da spalla. I primi 7 che si presentano in, a partire dal 31 gennaio alle ore 18.00, potranno accompagnare il nostro comico. Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di, dovranno essere maggiorenni, vaccinati con Green Pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sulpasseranno ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Sono contento, è arrivato anche #Fiorello. Ora vado a fare le prove con Checco #Zalone, sono arrivati i… - chetempochefa : 'Oggi abbiamo fatto le prove...è carico! E' la prima volta al Festival di Sanremo!' Amadeus sulla partecipazione d… - Borderline_24 : Checco Zalone chiama il parroco di Capurso: 'Scegli 7 parrocchiani con me a #Sanremo' - GiornaleLazio : AAA per Sanremo cercasi compaesani di Checco Zalone - ferroni_anna : RT @Cinguetterai: Manca ancora un super ospite musicale. Ci sarà Marco Mengoni a #Sanremo2022? “Stiamo lavorando a più cose, in questo mome… -