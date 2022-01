Barbara D’Urso, la FOTO che “riscalda” i follower: la frase che scatena le polemiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Barbara D’Urso pubblica sui social alcuni scatti e parte la polemica tra i commenti, chi si schiera contro di lei e chi invece la difende a spada tratta. La conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 31 gennaio 2022)pubblica sui social alcuni scatti e parte la polemica tra i commenti, chi si schiera contro di lei e chi invece la difende a spada tratta. La conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - FrancescaPilla4 : @tvstellare Già lo stanno rovinando mettendo barbara d'urso mo c mettete pure sta soleil che già sn 4 mesi che sta… - OliveiraGhigo : @GFVIP_Official Mah! La domanda surge spontanea… Ma Signorini vuole ??????Alex Belli? Perché non lo diportiamo più ma… - Macarena837 : RT @tvstellare: Soleil Sorge, attualmente al #GFvip, a quanto pare sarà nella giuria della nuova edizione de #LaPupaEIlSecchione condotta d… - miaotze : Ho la sensazione che se Barbara d’Urso chiamasse questi due come opinionisti fissi correrebbero subito. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D'Urso, l'aggressione in diretta tv: scoppia il panico nello studio il Democratico