Ana Mena si prepara per Sanremo con un bomber di pelliccia total black

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra una prova blindatissima e l’altra, la voce di A un passo dalla luna si è concessa qualche scatto di fronte al teatro dell'Ariston con un look decisamente glamour: panta ciclisti in similpelle lucida, dolcevita cropped e giacca teddy a pelo lungo. L'articolo proviene da DireDonna.

- "Duecentomila ore" Nata a Estepona, in Andalusia (Spagna) il 25 febbraio 1997,(24 anni) ha conquistato l'Italia grazie ai duetti estivi latini con Rocco Hunt ('A un passo dalla ...... Achille Lauro - 'Domenica'- 'Duecentomila ore' Dargen D'Amico - 'Dove si balla' Gianni Morandi - 'Apri tutte le porte' Giusy Ferreri - 'Miele' La Rappresentante di Lista - 'Ciao ciao' ...È iniziato il conto alla rovescia per la 72° edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via domani sera. Alla vigilia della gara, gli esperti di Sisal vedono favoriti ...Manca pochissimo all'inizio di Sanremo 2022, la kermesse musical andrà in scena sul palco dell' Ariston da martedì 1 febbraio fino a sabato 5 febbraio 2022. C'è grande attesa per i brani musicali dei ...