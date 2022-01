Tutti i partiti salgono sul Mattarella bus (Di domenica 30 gennaio 2022) Vere, inventate, ispirate a fatti realmente accaduti: scene da un’Aula sull’orlo di una crisi di nervi Leggi su lastampa (Di domenica 30 gennaio 2022) Vere, inventate, ispirate a fatti realmente accaduti: scene da un’Aula sull’orlo di una crisi di nervi

Advertising

borghi_claudio : Comunque Zampetti è il migliore di tutti. Va riconosciuto. Si è mangiato Draghi, Casini e tutti i partiti. - ilfoglio_it : ?? Bruno #Tabacci al Foglio: “Voto #Mattarella”. Ah si? “Certo, ovvio. Ma quali leader? Ma quali partiti? Quando sar… - StefanoFeltri : Mattarella bis ormai soluzione più razionale per tutti - i partiti non spaccano ulteriormente le coalizioni - i p… - TTittibusque : RT @valy_s: @borghi_claudio Anche per colpa della Lega è finito così, e per colpa di #m5s. Entrambi i partiti, più di tutti, spiace dirlo e… - LaStampa : Tutti i partiti salgono sul Mattarella bus -